«Счастье»: Валерия снова стала бабушкой Певица Валерия заявила, что во второй раз стала бабушкой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Певица Валерия

Российская певица Валерия заявила в своем Telegram-канале, что стала бабушкой во второй раз. У ее младшего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын, которого назвали Мироном. Мальчик появился на свет поздним вечером 23 апреля в одной из московских клиник.

Мирончик, 23.04.25. Счастье, — написала исполнительница.

О радостном событии первой сообщила в своих соцсетях сама Лиана. Она написала, что первые часы после родов провела с мужем и малышом. Девушка призналась, что невероятно счастлива. Кроме того, она провела параллель между первыми и вторыми родами, отметив, что это «просто несравнимо».

Ранее Валерия рассказала, что серьезно подходит к воспитанию внуков. По ее словам, к баловству детей со стороны бабушек и дедушек она относится отрицательно. Артистка добавила, что никогда не будет «втихаря подсовывать» внукам запрещенные продукты, если они этого попросят. По мнению певицы, воспитание детей должно проходить «единым фронтом».

До этого стало известно, что 36-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассматривает возможность родить еще одного ребенка. По словам близкой родственницы, женщина тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские обследования, готовясь к потенциальной беременности.