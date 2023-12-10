«Счастье любит тишину»: Башаров надумал жениться, бил ли он невесту Актер Марат Башаров сделал предложение 36-летней Асе Борисовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров

Актер Марат Башаров сделал предложение своей новой избраннице Асе Борисовой. Кто она, что известно о ее жизни, боится ли она побоев от телеведущего?

Кому Башаров сделал предложение

Избранница телеведущего — Ася Борисова, которая на 13 лет моложе Башарова. В эфире «Ты не поверишь!» на НТВ показали помолвочное кольцо, стоимость которого журналисты оценили примерно в 1 млн руб. Ювелирное изделие выполнено из белого золота и украшено шестью крупными бриллиантами.

«Счастье любит тишину. Я просто не очень люблю об этом говорить», — сказала Борисова, поблагодарив журналистов за поздравление с помолвкой.

Дата свадьбы пока не назначена, однако предполагается, что торжество пройдет летом. Церемония будет скромной — на нее пригласят только близких.

«Я не хочу большого торжества. И Марат уже был женат, и я уже была замужем. Мы уже в свое белое платье и черный костюм жениха поиграли. Лучше, чтобы мы были вдвоем, и это был только наш праздник», — сказала актриса в разговоре с журналистами.

Башаров исповедует ислам, поскольку родился в Татарстане. Борисова еще не решила, будет ли менять веру, чтобы провести свадебный обряд никах. Артистка рассказала, что хотела бы родить об будущего супруга дочь.

Что известно о новой невесте Башарова Асе Борисовой

Актрисе 36 лет. Она познакомилась с Башаровым два года назад во время рыбалки, на которую артистка попала случайно. В программе «Звезды сошлись» Башаров говорил, что ведет женщин в постель во время первого же свидания, поэтому журналисты предполагают, что отношения телеведущего и актрисы начались вскоре после знакомства.

«Отношения — это большая-большая работа. Ты должен научиться как-то нормально реагировать. <...> Эмоции мужчины надо уметь балансировать, поэтому, если видишь, что человек заведен, умей найти слова, поступки, чтобы немножко его приглушить, успокоить», — раскрыла Борисова секрет успеха отношений с Башаровым.

Актриса отмечает «хрустальный» характер возлюбленного, его заботливость, щедрость и желание делать сюрпризы. Например, на годовщину знакомства Башаров подарил ей кольцо в виде двух сердец, сплетенных между собой и украшенных россыпью бриллиантов.

По словам Башарова, отношения с Борисовой — «это любовь с первого взгляда».

«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — рассказал актер.

Телеведущий Борис Корчевников спросил, не боится ли избранница Башарова стать жертвой рукоприкладства.

«Конечно, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Мы говорили об этом не раз. Я думаю, что она мне просто очень верит», — ответил артист.

О каких-либо конфликтах между Башаровым и Борисовой не сообщалось.

Что известно о предыдущих браках Башарова

За плечами Башарова три официальных брака. Его первой избранницей была Елизавета Круцко. В этом союзе появилась дочь Амели. Пара развелась в 2004 году из-за ревности женщины.

Второй супругой артиста стала Екатерина Архарова. В октябре 2014 года она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах женщина обвинила супруга.

«Со стеклянными глазами он налетел на меня и избил. Я была вся в крови. Он смотрел на меня с усмешкой: „Ну что, получила, мать?“ И вышвырнул меня из дома. После этого я сняла обручальное кольцо», — рассказывала она в шоу «Пусть говорят».

Башаров не отрицал, что поднял руку на Архарову. В программе «Секрет на миллион» он говорил, что проблемы с алкоголем были вовсе не у него, а у его избранницы.

В 2017 году телеведущий женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала мужа. В декабре 2018-го Башаров сломал жене нос. Тогда женщина подала на развод и в программе «Прямой эфир» призналась, что артист поднимал на нее руку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

«До этого он всегда атаковал меня психологически: ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую», — делилась Шевыркова.

По ее словам, один раз после подобных слов она вылила на Башарова стакан воды. В ответ актер начал душить беременную супругу. После расставания с Башаровым Шевырковой понадобилась помощь психолога.

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