Scally Milano раскаялся перед россиянами и пообещал «очистить» творчество Scally Milano раскаялся и пообещал очистить творчество от пропаганды наркотиков

Фото: vk.com/scallymilano

Scally Milano (Даниил Дмитриев)

Российский рэпер Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, раскаялся за публичное исполнение трека «Секс. Деньги. Наркотики» и заявил о намерении «очистить» свое творчество, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Музыкант также призвал коллег по сцене последовать его примеру.

Дело об административном правонарушении в отношении рэпера рассматривалось в Смольнинском районном суде. Экспертиза показала, что в песне Scally Milano имеется побуждение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, а также транслируется их пропаганда. В результате суд вынес музыканту предупреждение.

От представителя Дмитриева в суд поступило ходатайство, где указано, что Дмитриев искренне раскаивается в содеянном. Более того, в своем канале опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Жаба и Гадюка» сообщил, что против рэпера Лигалайза возбудили уголовное дело о дискредитации армии России. Основанием для этого стали жалобы общественников на клип артиста. Обращение активистов в ФСБ и Следственный комитет РФ поступило еще летом 2023 года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.