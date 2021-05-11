СБУ объяснила, почему запретила Моргенштерну посещать Украину

https://static.news.ru/photo/c2cec8f2-b312-11eb-9da1-96000091f725_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн, посещать страну из-за пропаганды «культа насилия» и жестокости, передаёт портал «Украинские новости». Ведомство предложило Министерству культуры и информационной политики Украины включить музыканта в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить «указанного гражданина Российской Федерации» [Моргенштерна], который среди прочего «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создаёт предпосылки для конфликтных ситуаций, — говорится в ответе СБУ на запрос «Украинских новостей».

На данный момент перечень включает свыше 180 человек. В начале апреля Моргенштерн отменил три концерта на Украине. Музыкант признался, что боялся ехать в бывшую союзную республику, особенно после событий в Одессе. История произошла в 2019 году. Тогда во время пожара в колледже экономики погибли 12 студентов.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны. В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.