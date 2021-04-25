Сбривший бороду Киану Ривз разочаровал поклонников

https://static.news.ru/photo/943d2c42-a654-11eb-bb20-96000091f725_660.jpg Фото: Kento Nara, via imago-images.de/Global look Press

Актёр Киану Ривз, замеченный на съёмках боевика «Джон Уик 4», испугал поклонников внешним видом. Снимки опубликованы на фанстранице артиста в Instagram.

Папарацци сфотографировали 56-летнюю звезду фильмов «Матрица». Он сбрил бороду, чем, по мнению фанатов, добавил себе возраста. Кроме того, разочарование вызвал наряд актёра — чёрный пиджак, тёмная мешковатая куртка и странно сидящая серая шапка.

Поклонники отметили , что Ривз заметно осунулся и постарел. Некоторые же всерьёз обеспокоились здоровьем любимого актёра.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может исполнить главную роль в экранизации комиксов Marvel. Актёра рассматривают на роль суперзлодея Крейвена-Охотника, также известного как Сергей Николаевич Крайвенов. В настоящее время студия Sony Pictures ведёт переговоры со звездой, никаких контрактов стороны ещё не подписывали. По данным издания, проект планируется сделать сольным, однако он также позиционируется как спин-офф «Человека-паука».