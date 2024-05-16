«Сбор тряпок»: стилист об образе Лены Лениной на Каннском кинофестивале Стилист Данилов: образ Лениной на фестивале в Каннах можно назвать сбором тряпок

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Ленина

Писательница Лена Ленина вышла на Каннский кинофестиваль в сборе тряпок, считает стилист Александр Данилов. Как он отметил в беседе со «Страстями», вместо прически у Лениной была монтажная пена.

Просто сама идея этой прически… Кто этот ценитель монтажной пены? Мне показалось, что это пена для щелей в окнах. Ну куда, зачем, почему? Наряд — сбор тряпок. Просто каких-то лоскутков, нарезков. Лишь бы обсуждали. Все же делается, чтобы обсуждали, — объяснил эксперт.

Стилист отметил, что Лениной пришлось скрючиться перед фотографами из-за неудобной прически. Писательница всегда отличалась своими неординарными идеями для укладки, однако на этот раз что-то пошло не так.

Это тот момент, когда улитка переросла свою раковину. Имея такую прическу, садиться в Мерседес и вылезать перед прессой, аудиторией в скрученном состоянии, мне кажется, это каннский позор, — заключил Данилов.

Ранее американская актриса и создательница знаменитого комплекса упражнений по аэробике Джейн Фонда появилась на красной дорожке на церемонии открытия 77-го Каннского кинофестиваля в коричневом брючном костюме с камнями и пайетками. Поклонники отметили, что 86-летняя звезда Голливуда выглядела на 50 лет.