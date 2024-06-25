Сбор мусора, розыск за долги, мемы и герои СВО: как живет Дмитрий Дюжев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Российский актер Дмитрий Дюжев оказался в розыске. Что с ним случилось, как он сейчас живет, почему собирает мусор и как превратился в мем?

Как Дюжев оказался в розыске

«Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач» сообщила, что Дмитрия Дюжева («Бригада», «Жмурки», «Остров») разыскивают судебные приставы. Причиной стал долг за ЖКУ.

«Оказалось, что Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию, поэтому у приставов появились к нему вопросы. Сумма задолженности составила 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Кроме того, у Дмитрия есть еще один долг и тоже за неуплату ЖКУ. По нему сумма чуть меньше — 21 тысяча 143 рубля 64 копейки. Всего Дюжев обязан выплатить приставам чуть больше 44 тысяч», — приводит «Звездач» информацию из своих источников.

Почему Дюжев начал собирать мусор

Дмитрий Дюжев стал одним из амбассадоров инициативы по раздельному сбору отходов. Российский экологический оператор (РЭО) объявил соответствующий список ко Дню России.

В числе амбассадоров оказались известные общественники, артисты, блогеры и спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы из проекта «Команда Звездный Десант».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Дюжев

«Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки. Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии вне зависимости от социального статуса или профессии», — объявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее в социальных роликах РЭО появлялись такие персонажи, как Иван Грозный, Александр Пушкин и Петр I. Все они тоже учили россиян правильно обращаться с отходами.

Что за передача о героях СВО с Дюжевым

В настоящее время заслуженный артист России снимает документальную передачу о героях специальной военной операции ВС РФ на Украине. Telegram-канал «Молодежь Чувашии» сообщает, что 24 июня Дюжев приехал для съемок в столицу республики Чебоксары. Там он побывал в детском оздоровительном лагере «Звездочка», где стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В «Героях по соседству» в Чувашии приняли участие ветеран боевых действий, участник СВО, директор центра патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дмитрий Ефимов и руководитель «Молодой гвардии», председатель Молодежной палаты при Госсовете Чувашии Андрей Шакулов, доброволец СВО, награжденный медалями «За отвагу» и «За ратную доблесть».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Дюжев

«Люди очень добрые, доброжелательные. Чуваши с особенным характером, в этом есть уникальность чувашской земли. Теперь очень ясно мы понимаем, кто наши герои, я счастлив что здесь живут такие герои, как Ефимов, Шакулов, достойнейшие люди. Ефимов работает как тренер, педагог, воспитатель. В примере Шакулова — это человек, который организовывает и организовывает. У него все время что-то открывается, новые фестивали, районный праздник, городской. Это удивительные люди», — приводит слова Дюжева газета «Чаваш Ен».

Почему Дюжев стал мемом

В 2023 году Дмитрий Дюжев успел стать популярным мемом в российском сегменте интернета. Поводом для веселья стали кадры с ним, снятые на премьере фильма режиссера Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». В интервью МУЗ-ТВ он так своеобразно ответил на вопросы корреспондента, что моментально стал шаблоном для мемов про секс.

«Это принцип животного мира. Все происходит на уровне химии. Противоположные полы чувствуют определенные эндорфины, происходит у них неподвластное чувство и происходит близость», — взволнованно объясняет актер.

Любители мемов увидели в нем «того самого парня со двора, у которого никогда не было секса».

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