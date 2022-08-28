«Сбитый летчик»: Волочкова ответила обвинившему ее в пьянстве Данко Волочкова назвала бездарностью обвинившему ее в алкоголизме Данко

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова ответила обвинившему ее в чрезмерном увлечении спиртным Данко. По мнению балерины, давно забытый певец сейчас пытается пропиариться на ее имени, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка считает, что 53-летний музыкант не имеет права осуждать ее и тем более — говорить в негативном ключе. Оценивать свой профессионализм балерина доверяет только зрителю.

Я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства. Даже в таких мерзких высказываниях в мой адрес, как женщины и балерины, представлявшей Россию на всех прославленных мировых сценах, — не забыла похвалить себя Волочкова.

Однако обида пересилила пафос и артистка отчитала певца, не стесняясь в выражениях.

И этот сбитый летчик будет заявлять о патриотизме?! А он вообще кто? И куда полез? — возмущается балерина.

Ранее певец Александр Фадеев (творческий псевдоним Данко) выразил сожаление о спивающейся Волочковой. Ему не нравится непристойное поведение балерины и ее увлечение спиртными напитками.