Анастасия Волочкова ответила обвинившему ее в чрезмерном увлечении спиртным Данко. По мнению балерины, давно забытый певец сейчас пытается пропиариться на ее имени, пишет Teleprogramma.pro.
Артистка считает, что 53-летний музыкант не имеет права осуждать ее и тем более — говорить в негативном ключе. Оценивать свой профессионализм балерина доверяет только зрителю.
Я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства. Даже в таких мерзких высказываниях в мой адрес, как женщины и балерины, представлявшей Россию на всех прославленных мировых сценах, — не забыла похвалить себя Волочкова.
Однако обида пересилила пафос и артистка отчитала певца, не стесняясь в выражениях.
И этот сбитый летчик будет заявлять о патриотизме?! А он вообще кто? И куда полез? — возмущается балерина.
Ранее певец Александр Фадеев (творческий псевдоним Данко) выразил сожаление о спивающейся Волочковой. Ему не нравится непристойное поведение балерины и ее увлечение спиртными напитками.