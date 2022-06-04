Сбежавший из России Галкин с аншлагом выступил в Израиле

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин

Российский ведущий Максим Галкин, покинувший Россию после начала спецоперации, выступил в Израиле. В своём Instagram (запрещена в России) он выложил видео, на котором он кланяется зрителям, посетившим концерт, и благодарит их.

Первый пошел! Концертный тур по Израилю начался. 3.06.2022. Спасибо, Тель-Авив, — подписал Галкин ролик, ограничив возможность комментирования.

Судя по кадрам, все места, включая партер и балкон, были заняты. Зрители стоя аплодировали артисту.

Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин получили волну резкой критики после того, как покинули Россию и улетели в Израиль. Шоумен, в отличие от супруги, делает различные заявления, которые подвергаются жесткой критике коллегами по цеху.