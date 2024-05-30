Сбежавший из больницы Михайлов назвал лучшее лечение в своем случае Сбежавший из больницы Михайлов выступил с мощной речью на открытии ЗМКФ

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Александр Михайлов

Покинувший читинскую больницу с повышенной температурой и воспалением легких народный артист России Александр Михайлов заявил на 11-м Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ) в Чите, что наиболее эффективным лекарством для него стали его «корни», которые всегда лечили и продолжают лечить. Родившийся в Забайкалье артист назвал Дальний Восток своей второй Родиной, передает корреспондент NEWS.ru.

Так что [Дальний Восток моя] вторая родина. Но я знаю, где я родился, где мои корни, это я знаю. И корни меня лечат, как всегда. И лечат меня всю жизнь, и лечат, — сказал культурный деятель.

Кроме того, он поблагодарил всех участников ЗМКФ, в частности актеров-коллег, а также тех, кто не в первый раз уже посещает это мероприятие.

Для тех, кто впервые я считаю, что вы не пожалеете никогда, пройдет время и вы захотите второй и третий раз такие случаи бывают в нашей практике, — добавил Михайлов.

О госпитализации Михайлова стало известно утром 30 мая. Сообщалось, что народный артист РФ попал в больницу с высокой температурой и пневмонией. В правительстве Забайкальского края заявляли, что власти региона находятся в постоянном контакте с артистом и его близкими.

Позднее председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала, и Михайлов планировал покинуть больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.