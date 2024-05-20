Сбежавшего из России актера «Кухни» заметили в Каннах Уехавший из России актер Бурковский появился на Каннском кинофестивале

Фото: Yara Nardi/REUTERS

Андрей Бурковский (слева), Виктория Мирошниченко, Кирилл Серебренников и Бен Уишоу

Звезда комедийного сериала «Кухня» Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции, сообщает портал Woman.ru. 19 мая состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова.

На красной ковровой дорожке фестиваля Бурковский прогулялся в компании съемочной группы режиссера. В титрах фильма указано имя Марии Машковой, однако актриса не присутствовала на мероприятии.

В 2022 году Андрей Бурковский переехал вместе с семьей в США. В настоящее время актер строит карьеру за рубежом, но время от времени появляется в российских проектах. Недавно он снялся в семейном фильме «Летучий корабль», который вышел на экраны весной этого года.

Ранее стало известно, что Бурковский рассказал об участии в театральных проектах в США. Артист сыграл главную роль в спектакле «Наш класс». В свой 40-й день рождения звезда поделился с подписчиками в социальной сети фотографиями из своей повседневной жизни в Лос-Анджелесе. В публикации он поблагодарил семью, друзей и критиков, отметив, что трудности всегда открывают новые возможности и помогают становиться сильнее.