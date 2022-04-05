Сбежавшая из страны Татьяна Лазарева обругала россиян последними словами

Татьяна Лазарева после заявления о том, что не собирается возвращаться в Россию, облила грязью соотечественников. Звезда КВН, телеведущая в соцсетях уничижительно высказалась о российской провинции и простых людях, не стесняясь в эпитетах, пишет Teleprogramma.pro.

Изначально Лазарева длительное время пребывала в Киеве, в конце марта перебралась в Испанию и объявила, что в Россию больше не вернётся. Но на этом лауреат российской телепремии ТЭФИ останавливаться не собиралась и в довесок высказала соотечественникам всё, что о них думает.

Артистка рассказала, что много ездила по сёлам и теперь пребывает «в ярости от нищеты». Что касается жителей провинции, то это, по мнению экс-жены Михаила Шаца, «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

Но больше всех досталось телезрителям, которые столько лет выражали «звезде» своё восхищение и давали ей заработок.

Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку! — авторитетно заявила 55-летняя соотечественница.

Известно, что дочь Лазаревой Соня живёт в России и следовать за матерью не собирается. У артистки было диагностировано серьёзное заболевание — язвенный колит. Развод с мужем Михаилом Шацем, видимо, тоже дал о себе знать, и 55-летняя телеведущая «подсела» на антидепрессанты.

Ранее Татьяна Лазарева прервала молчание о разводе с Михаилом Шацем. Пара около 20 лет прожила в браке, на протяжении многих лет они были не только супругами, но и коллегами. На их счету несколько успешных телевизионных проектов.