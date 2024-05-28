Савичева вспомнила, как впервые вышла на сцену Певица Савичева: на сцену меня вывел Максим Фадеев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева в беседе с Пятым каналом рассказала, что впервые в жизни вышла на сцену в возрасте четырех лет. Артистка добавила, что ее дебют состоялся при помощи известного продюсера Макса Фадеева.

Я навсегда запомню четыре года, когда первый раз в жизни меня вывели на сцену. На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда, — вспомнила Савичева.

Певица выступает уже более 33 лет. Одной из последних ее работ стало участие в фильме-мюзикле «Первая любовь». По словам Савичевой, она бы хотела повторить этот опыт и сняться в кино.

Артистка ранее рассказала, что не приемлет для себя использование пластической хирургии. Она отмечала, что изменить внешность можно при помощи спорта, танцев или макияжа, а не посредством вмешательства врачей.

Савичева также опровергла комментарий подписчицы в социальных сетях, что она прибегала к «уколам красоты». По ее словам, поддерживать состояние кожи лица артистке помогает умывание, а также качественные сыворотки и кремы, которые она наносит утром и вечером.