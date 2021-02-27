Савичева объяснила свой провал на Евровидении страхом упасть на сцене

https://static.news.ru/photo/947ad7d0-79af-11eb-923c-96000091f725_660.jpg Юлия Савичева Фото: СКРИН С ВИДЕО Eurovision Song Contest/youtube.com

Певица Юлия Савичева неудачно выступила на Евровидении в 2004 году из-за боязни упасть прямо на сцене. Об этом она рассказала в Instagram.

Она пояснила, что причиной испуга было участие танцоров в её номере. Их тела были густо намазаны краской, и в какой-то момент Савичева едва не поскользнулась на спине одного из них.

Конечно же, это сказалось на голосе и моём внутреннем состоянии. Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления — маленькая, испуганная девочка, — написала певица.

Савичева добавила, что не была готова к конкурсу такого уровня. По её словам, реакцию критиков на номер ей не показывали, но артистка «наслышана, что там был кошмар».

Певица добавила, что участие в Евровидении стало для неё незабываемой школой жизни и она вспоминает этот этап своей карьеры с благодарностью. При этом добавила, что не знает, поедет ли на конкурс вновь.

Ранее NEWS.ru писал, что Савичева нелестно отозвалась о лейбле продюсера Максима Фадеева, назвав его «адским логовом». Артистка считает, что Фадеева специально настраивали против неё люди из его окружения. В итоге она разорвала соглашение с его фирмой и «осталась практически без средств к существованию».