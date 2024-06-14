Савичева анонсировала выход новых песен Савичева анонсировала выход песен с Лепсом и Джизусом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева, посетившая красную дорожку на премии МУЗ-ТВ, рассказала о совместном треке с певцом Григорием Лепсом. По словам исполнительницы, Лепс сам позвонил ей, а она «прыгала от счастья» от предложения, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Также звезда анонсировала следующий трек с блогером Джизусом. Он называется «Лето без тебя» и выйдет 21 июня, рассказала Савичева.

Кроме того, певица рассказала, что для сохранения форм она много гастролирует. Также звезда подчеркнула, что не может жить без выступлений.

Иногда я занимаюсь бальными танцами, — сказала Савичева, а после потанцевала с ведущим Владимиром Маркони.

Ранее блогер Карина Кросс, приехавшая на карете на красную дорожку премии МУЗ-ТВ, предложила ведущей Лере Кудрявцевой съесть «молодильное яблоко». Девушка представилась ведьмой из сказки и отдала фрукт Кудрявцевой. Также Кросс анонсировала совместный трек с коллегой Романом Каграмановым.

Певица Марго Овсянникова из Макеевки, которая появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в сопровождении короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, показала публике результат перенесенной пластической операции. По словам артистки, она пошла на этот шаг по совету своего наставника.