Сати Казанову заподозрили в беременности Сати Казанова появилась на премии в Москве с округлившимся животом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сати Казанова

Бывшая участница группы «Фабрика», 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом, пишет WomanHit.ru. Для выхода на публику артистка выбрала облегающее черное платье с глубоким разрезом, которое подчеркивало изменения в фигуре, говорится в сообщении. Поклонники предположили, что звезда находится на ранних месяцах беременности, отмечает издание.

Сама Казанова новость о беременности никак не прокомментировала. Ранее в одном из интервью певица призналась, что с появлением детей будет больше времени проводить на родине мужа, в Италии.

Сейчас Казанова живет на несколько стран. Большую часть года она проводит в Италии, на Бали и в Индии, где занимается духовыми практиками. Певица создала сообщество под названием «Пространство духовного развития», в котором приглашает всех желающих отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии за определенную плату.

Артистка рассказала, что увлеклась духовными практиками около 12 лет назад, когда впала в депрессию. Выйти из непростого состояния певице помогли мантры и медитации.Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара является последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.