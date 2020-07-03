Шоу-бизнес

Сати Казанова раскрыла сумму гонораров артистов «Фабрики звёзд»

14:46, 04 июля 2020 13
Фото: instagram.com/satikazanova

Певица Сати Казанова рассказала, сколько получали артисты за выступления во время участия в «Фабрике звёзд».

По словам бывшей участницы музыкального проекта, гастрольный тур коллектива длился полтора года, концертов было невероятно много и за каждый из них певцы получали по $100.

Каждый день новые города, новые знакомства, новые впечатления. Впервые в жизни я почувствовала возможность жить, а не выживать, — рассказала Сати Казанова в Instagram.

Как отметила девушка, благодаря участию в «Фабрике» её семья смогла рассчитаться со всеми долгами и «купить сначала один дом, а затем другой, получше».

Казанова вспоминает, что всегда мечтала заняться сольной карьерой, за 7,5 года в «Фабрике» она часто строила из себя королеву, многие участники натерпелись из-за её взрывного характера. Теперь певица понимает, что тогда стать частью этого коллектива и продюсерского центра Игоря Матвиенко было для неё невероятной удачей.

Я вспоминаю эти годы с большой любовью и признательностью всем людям и событиям, которые привели меня сюда, в моё сейчас, — написала она.

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В настоящее время Сати Казанова занимается сольной карьерой, несколько лет назад она вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Как писал ранее NEWS.ru, певица призналась, что пробовала наркотики, и поделилась своим опытом. По её словам, она поняла, что это «реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет». Сейчас бывшая участница «Фабрики звёзд» следит за своим здоровьем: увлекается аюрведой, отказалась от мяса и стала вегетарианкой, занимается йогой и ведёт здоровый образ жизни.

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