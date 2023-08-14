«Саша ей увлекся»: Баринов о начале отношений Домогарова с умершей женой Актер Баринов рассказал о начале отношений Домогарова с умершей женой

Вторая жена артиста Александра Домогаров Ирина увлекла его своей красотой и общительностью, рассказал NEWS.ru актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов. Он также выразил соболезнование в связи с кончиной Ирины.

Я не знал, что она умерла, вы меня сейчас обескуражили. Мы давно не общались, я слышал, что она больна, но не знал подробностей. Отношения Ирины и Александра начались естественно. Она красивая девушкой, веселая и очень общительная. Саша ей увлекся. Это был очень красивый роман, который закончился браком. Мы с Ириной общались, когда работали в театре Российской армии, но не близко. Мне жаль, что она умерла, — сказал Баринов.

Бывшая жена артиста Александра Домогарова Ирина 13 августа скончалась от рака. Народный артист РФ подтвердил изданию StarHit смерть бывшей супруги, которая последние два с половиной года боролась с онкологией.

Издание отмечало, что Ирина Домогарова, в девичестве Гуненкова, была второй женой артиста и матерью их сына Александра. Домогаров-младший вместе с отцом последние месяцы сами выхаживали женщину после того, как врачи сообщили, что бессильны, и отпустили ее домой на паллиативное лечение.