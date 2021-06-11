Саша Бортич призналась в ненависти к собственному телу

https://static.news.ru/photo/418cd446-cbf9-11eb-888f-96000091f725_660.jpg Фото: bortich / instagram

Известная актриса Саша Бортич призналась своим поклонником, что не считала себя никогда красавицей, а из-за особенностей её тела ей постоянно кажется, что она имеет лишний вес. Свои размышления в Instagram девушка подкрепила фото в купальнике.

Сказать себе «я молодец» — это же вообще кошмар, куда легче — я жирная, плохая, ленивая. У меня никогда не было тела, которым бы я была довольна, — написала артистка.

Она отметила, что в её жизни лишь были периоды, когда недовольства в свой адрес у неё было чуть больше или меньше.

Девушка снялась в фильме «Я худею», для роли в котором должна была сильно поправиться. За время проекта сбросить лишние 15 килограммов ей оказалось гораздо проще, чем после родов, пишет Пятый канал.

Бортич считает, что она хоть и далека от идеала, главное, что она учится любить себя. Артистка верит, что «выиграет этот неравный бой с генетикой».

Поклонники поддержали любимую актрису и пожелали ей успехов в этом бою. «Любое здоровое тело прекрасно!», «Ты идеальна в любом весе, Саш. Главное — это горящий взгляд и любящий мужчина рядом», писали они.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв посоветовал актрисе Александре Бортич не волноваться насчёт своих гонораров и карьерного будущего в России. Он заявил, что в отличие от США и европейских стран здесь артисту ничего не угрожает за инакомыслие и оппозиционность.