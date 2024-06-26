Санкции ЕС, критика Пугачевой и Галкина, слова об СВО: как живет Манучаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер театра и кино Вячеслав Манучаров попал под рестрикции Европейского союза, 14-й пакет санкций был опубликован 24 июня. Как артист отреагировал на это, что он говорил про СВО, Аллу Пугачеву и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Как Манучаров относится к санкциям ЕС

В своем Telegram-канале заслуженный артист России отметил, что польщен вниманием Евросоюза.

«Польщен таким вниманием к своей скромной персоне. Полагаю причина его кроется в том, что я уже много лет являюсь доверенным лицом Владимира Путина. И минувшие выборы 2024 года не стали исключением. Такое там сегодня не прощают. Вот только кажется мне, что европейские коллеги будут огорчены, когда узнают, что заграничных активов в виде счетов, недвижимости, яхт и самолетов у меня нет. А для путешествий открыт целый мир. Гостеприимный и не враждебный. Туда я периодически и езжу. А там, где русским не рады, советским людям делать нечего», — написал он.

Ведущий YouTube-канала «Эмпатия Манучи» также подчеркнул, что прекрасно понимает, кто заказчик и организатор подобных инициатив, ведь за его творчеством едва ли следят в Европе.

«Эти „расстрельные“ списки готовят, конечно, не европейцы. А наши братья-украинцы и русские беглые оппозиционеры. В ЕС только ставят одобрительные автографы, не вникая в суть и логику вещей. И это, конечно, тяжело понять и принять. Впрочем, предателей всегда меньше, чем патриотов и хороших людей. Помню об этом и работаю на благо своей любимой страны дальше. Служу России!» — отметил артист.

Что Манучаров говорил об СВО

Вячеслав Манучаров в день начала спецоперации опубликовал пост в соцсетях, в котором написал, что выступает за мир, но объяснил причины СВО.

«Мы все за то, чтобы не было войны и наступил долгожданный мир. Но началась эта война не сейчас, а восемь лет назад, и развязала ее не Россия. Ведь то, что происходило во время Майдана и после него, — не что иное, как революция и гражданская война. А это всегда катастрофа. Ее нельзя просто остановить, ее можно только закончить. Именно это и делает сейчас Путин. Единственным оставшимся способом», — написал Манучаров.

Артист также призвал коллег из сферы культуры и шоу-бизнеса больше говорить об СВО. Он отметил, что принято считать, будто культура должна находиться вне политики, но, по его мнению, это время — в прошлом и сейчас «ни одна сфера и ни один человек не могут, не имеют права быть вне политики».

«Пора прекратить молчать и делать вид, будто ничего не происходит, особенно в культуре. Нужно осознать, понять, что идет СВО, и пора открыто говорить — о героях СВО, о подвигах на линии фронта», — заметил он.

Что Манучаров говорил об Алле Пугачевой

Артист раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву за то, что она последовала за своим супругом в Израиль. По его мнению, Максиму Галкину не стоило увозить певицу за границу.

«Думал ли Галкин, когда открыто выступил против спецоперации, о том, хочет ли она провести остаток жизни в эмиграции? Хочет ли она уехать из страны, где она стала кумиром, в глухую израильскую деревушку и увядать в забвении? Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора. И это страшно», — написал Манучаров в своем Telegram-канале.

Чем сейчас занимается Вячеслав Манучаров

Вячеслав Манучаров после начала спецоперации неоднократно ездил в зону СВО с выступлениями. Также он выступил режиссером первого спектакля о Донбассе «Неотправленные письма», премьера которого состоялась в 2023 году.

«Я не могу взять винтовку и присоединиться к бойцам, но могу как артист творчески и по-человечески поддержать тех, кто защищает нашу Родину», — говорил он.

Актер продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним выйдут фильм «В поисках призраков» и сериал «Анна К». Также он записывает выпуски для своего шоу «Эмпатия Манучи», гостями которого становятся российские знаменитости. Вячеслав Манучаров в феврале 2022 года признавался, что живет на две страны — Россию и Америку.

«Так получилось, что мы с супругой живем практически на две страны уже несколько лет, она руководит большой клиникой в Нью-Йорке. Было принято решение жить на две страны. Дети находятся в России, а мы мотаемся между Москвой и Нью-Йорком», — сказал артист «Собаке.ru».

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