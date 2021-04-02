Самых рейтинговых участников «Дома-2» вернут в шоу

https://static.news.ru/photo/467a4aca-93a9-11eb-b1df-96000091f725_660.jpg Алена Рапунцель Фото: alenatoffi_official/instagram.com

Стало известно, что в обновлённое шоу «Дом-2» вернутся некоторые участники с высоким рейтингом. К съёмкам вернутся Алена Рапунцель и Анастасия Дашко.

Ранее сообщалось, что новым владельцем реалити-шоу «Дом-2» стал телеканал «Ю». Шоу начнёт выходить на развлекательном канале уже с 19 апреля.

Сейчас пул участников телепроекта «Дом-2» продолжает находиться на съёмочной площадке в ожидании возобновления съёмок. Молодые люди всё это время просто живут на территории. Все камеры отключены, зарплату участникам пока не выплачивают. Но даже этот факт не стимулирует их покинуть «Дом-2». Все они ждут перезапуска, — цитирует телеканал «360» источника.

Он добавил, что для возращения рейтинга в шоу вернутся самые популярные участники. Им сделали соответствующее предложение.

Снова сниматься в шоу согласились Захар Саленко, Катя Колисниченко, Алена Рапунцель, Евгения Феофилактова, Анастасия Дашко, Роман Третьяков, Роман Гусев и Илья Яббаров. Кроме того, переговоры продолжаются с Тори Карасевой и Римой Пенджиевой.

Ранее сообщалось, что поклонники телестройки разошлись во мнениях относительно такого подхода к шоу. Проект был на слуху именно из-за скандального поведения его участников. «Пусть хотя бы будет „Дом-3“, а не „Дом-2“», «Недолго длился праздник у граждан нашей страны», «Что за бред? Закрыли, чтобы новый открыть», — написали в комментариях пользователи.

Интересно, что были и те, кто отказался. Я частности, Виктория Боня и Алёна Водонаева не захотели возвращаться на площадку в качестве участниц.

Как писал NEWS.ru, что ведущая и певица Ольга Бузова анонсировала запуск нового «Дома-2». Реалити-шоу об отношениях закрылось в конце 2020 года, но, как пообещала его бывшая участница, снова вернётся в эфир.