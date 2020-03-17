https://static.news.ru/photo/f14bf57c-6865-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vecherniy_urgant/instagram.com

Чтобы не допустить распространения коронавируса, съёмки программы «Вечерний Ургант» теперь проходят без зрителей. О том, как ведущие справились с задачей, сообщается на странице популярного шоу в Instagram.

Первый выпуск в подобном формате всё-таки сняли не при пустом зале. Роль зрителей пришлось исполнять сотрудникам передачи, которые были вынуждены аплодировать своим же шуткам.

Это самые лживые аплодисменты, которые я слышал в своей жизни. Все, кого вы видите сейчас в студии, это сотрудники передачи. Их много, но мы не волнуемся, потому что никакой опасности нет, они находятся в постоянном интимном контакте, и так всё передаётся достаточно быстро, — сказал Ургант во время программы, которая вышла 16 марта.

Ведущий выразил надежду, что коронавирус скоро отступит, и отметил, что пока «люди, которые писали эти шутки, будут показывать, как над ними надо смеяться».

А для того чтобы пустота в зале так сильно не бросалась в глаза, команда «Вечернего Урганта» решила отвлечь внимание с помощью всемирно известной топ-модели Ирины Шейк. Именно её изображение и решили поставить между кресел для гостей шоу.

Ургант даже предположил, что «где-то в параллельной вселенной у Шейк стоит картонный Ургант».

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Александр Олешко рассказал, как выполнил своё обещание и дал сольный концерт в недавно отремонтированном Доме актёра, несмотря на ситуацию с коронавирусом.