«Самую маленькую дозу»: Решетова призналась в приеме одного препарата Решетова призналась, что похудела на препарате для лечения сахарного диабета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова в блоге в Instаgram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что похудела на приеме препарата для лечения сахарного диабета «Оземпик». Знаменитость рассказала, что прибегла к этому лекарству два года назад, и он помог ей наладить режим питания. При этом звезда не стала рекомендовать его подписчикам, отметив, что его прием сопровождается большим количеством побочных эффектов.

Многие мои знакомые на нем («Оземпике». — NEWS.ru) получили хорошие результаты. Пару лет назад я и сама попробовала, и он помог мне выйти из хаотичного режима питания и действительно меньше есть. Я делала самую маленькую дозу в течение нескольких месяцев, — призналась она.

Блогер отметила, что уже отказалась от приема этого препарата. По ее словам, сейчас она поддерживает форму с помощью тренировок и правильного питания.

Советовать «Оземпик» или «Мунжаро» вам не буду — очень много побочек, — заключила Решетова.

Решетова ранее заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились слухи о том, что бывшая возлюбленная Тимати встречается с экс-супругом певицы Алсу.