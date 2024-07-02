Самоубийство отчима, романы, скандал с Долиной: чем известна Валя Карнавал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Блогер и певица Валя Карнавал в 2020 году заняла пятую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes. Она прославилась своими треками и короткими роликами в соцсетях. Что известно о личной жизни артистки, в каких скандалах была замечена?

Чем известна Валя Карнавал

Валентина Карнаухова (настоящее имя блогера) родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. Она прославилась благодаря коротким юмористическим видео в соцсетях.

«Я сняла ролик, комедийный какой-то, пошла помогать бабушке в огород. Прихожу, а у меня телефон от уведомлений разрывается. Открываю Musical.ly и вижу, что мое видео набрало 100 000 лайков, 2000 комментариев и 10 000 человек на меня подписались», — вспоминала она.

Карнавал также снималась в кино и клипах звездных коллег.

В 2020 году журнал Forbes оценил годовое состояние Вали Карнавал на платформе TikTok в 3,21 млн рублей. У артистки два аккаунта на этой площадке.

Помимо этого, у певицы много подписчиков в других соцсетях. Цена одного совместного видео с другим инфлюенсером достигает 5 млн рублей, пишет 78.ru.

Также Карнавал получает доходы от прослушивания песен на стриминговых сервисах и за участие в многочисленных телевизионных шоу.

Что известно о романах Вали Карнавал

Слухи о романе Егора Крида и Вали Карнавал возникли в 2020 году после того, как рэпер и блогер вместе провели новогодние каникулы в Дубае.

После завершения отношений Карнавал обвинила избранника в абьюзе, а Крид высмеивал ее в клипах. В 2022-м Валя рассказала о расставании с Егором в эфире проекта «Звезды в Африке» на ТНТ.

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент», — заявила Карнавал.

В беседе с Надеждой Стрелец Карнавал рассказала, почему бросила своего экс-возлюбленного блогера Сашу Стоуна прямо в день его рождения. 22-летняя певица призналась, что очень болезненно переживала разрыв отношений.

Она заявила, что никогда не уходит просто так и бросила экс-возлюбленного в день его рождения вовсе не ради хайпа. По словам певицы, перед разрывом Стоун похудел до 70 килограммов, а она — до 43-х. Ссорились они регулярно.

«Три месяца до дня рождения Александра у нас было очень много скандалов, непониманий. Мы оба очень сильно похудели. Прямо иссохли с ним, съели друг друга энергетически. Я ему про Ивана, он мне про болвана. Понятно, что его точку зрения тоже можно понять. Сильный волевой парень, который хочет быть настоящим мужчиной, старается. А тут девчонка, которая вызывает у него какую-то там ревность», — сказала Валя Карнавал.

По ее словам, им с бойфрендом просто не удалось справиться с эмоциями. Также причиной разрыва отношений стали бытовые проблемы.

«Саша сделал мне предложение спустя три месяца после начала романа. И я была безумно влюблена. У меня до него полтора года никого не было. Когда я выхожу из отношений, то это достаточно длительный период», — призналась исполнительница хита «Ромашки».

Валя Карнавал подтвердила, что Стоун сделал тату в ее честь — букву V, которую перебил после расставания.

«Мы отдали друг другу последнюю детскую любовь — наивную, честную, правдивую. Вообще, без остатка отдали себя друг другу в этих отношениях. И все развивалось настолько стремительно, что в какой-то момент мы, наверное, стали бояться друг друга. Саша боялся того, что я медийная. Начались недопонимания и ссоры по поводу карьеры», — откровенно поделилась блогер.

Также Валя развенчала слухи о романтических отношениях с рэпером Маканом.

«Нет. Мы не встречаемся. Я не буду сегодня юлить, что-то придумывать, выкручиваться. Но мы с Андреем действительно знакомы. Суперхороший человек. Безумно талантливый парень. Но, думаю, вы слышите, как он чувствует этот мир. Это очень круто. Но мы не встречаемся», — добавила она.

Почему между Валей Карнавал и Ларисой Долиной произошел конфликт

Блогер и певица Лариса Долина поссорились три года назад в шоу «Музыкалити» из-за разных взглядов на современную музыку. К тому же народная артистка России раскритиковала вокальные данные юной певицы, которая, по словам Долиной, не попала ни в одну ноту.

«Извините, я шесть лет не училась. Очень неприятно, когда говорят: у меня это первый курс поет, нужно учиться. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели, как хотели. Это круто — все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь? Каждый заслуживает делать, что он хочет», — высказала свою точку зрения Карнавал.

Позднее в телестудии Первого канала конфликт разрешился, звезды разных поколений обнялись в знак примирения.

Позже Долина заявила, что ее высказывания оказали положительное влияние на блогера. В интервью Наталье Подольской она рассказала, что теперь девушка намерена получить образование.

По словам исполнительницы, к ней за соответствующей помощью блогер пока не обращалась. При этом Долина выразила готовность взять ее к себе на обучение при наличии соответствующего желания со стороны Карнавал и направить ее вокальные данные в нужное русло.

«В итоге, когда я через полгода увидела Валю, передо мной стояла совершенно другая девочка. Чистая какая-то, очень улыбающаяся», — поделилась певица впечатлениями от встречи, которая произошла спустя время после громкого конфликта.

Долина также добавила, что блогер поблагодарила ее за преподнесенный урок. По словам артистки, они не оставили идею записать совместный трек и сейчас занимаются поиском подходящей композиции.

Что Карнавал рассказала о смерти отчима

В интервью Стрелец Карнаухова впервые рассказала, что причиной гибели отчима стало самоубийство. Это произошло в декабре 2023 года. По словам Карнавал, ничего не предвещало трагедии. Они собирались всей семьей в поездку, но мужчина отказался, сославшись на работу.

«У нас была счастливая семья. Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, кольцо и телефон на столе — все, больше ничего», — рассказала Валя.

Сейчас блогер считает, что отчим специально отказался ехать с ними, чтобы остаться в одиночестве. Тогда знаменитость активно занималась приобретением нового жилья для всей семьи, но так и не успела заключить сделку.

«Я не успела. Он умер… Папа умер», — написала тогда инфлюенсер в своем блоге в Сети.

Мужчина воспитывал Валю с подросткового возраста, та называла его папой и, как сама признается, очень любила. Биологический отец Карнавал умер, когда ей было 13 лет.

Читайте также:

Арест отца, влияние СВО, попытка суицида: как живет Никита Ефремов

Возвращение в кино, суд, насмешки в Сети: куда пропала Юлия Высоцкая

Бизнес, слова о Кологривом, сравнение с Милохиным: как живет Леон Кемстач