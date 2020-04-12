Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом

https://static.news.ru/photo/16c58c6a-7cab-11ea-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером. По её словам, впервые за восемь лет ей открылась новая жизнь, в которой она может быть свободной и самостоятельной. Мама четверых детей опубликовала пост, где заявила, что открывает новую страницу своей жизни.

Сейчас я знакомлюсь с собой, какая я мама, я знаю уже 8 лет, какой я была женой, я тоже знаю, какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев, мне тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот, я, похоже, даже и не вспомню, — написала она на своей странице в Instagram.

По её словам, сейчас она пытается почувствовать то, к чему лежит её сердце. После разрыва с супругом настало время, когда не нужно «учитывать чувства и интересы своего партнёра» и можно делать то, что хочется.

Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе... но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная, — заключила модель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вновь оказалась в больнице вместе с маленьким сыном. Она опубликовала видео из какой-то клиники, где сидит в бахилах и маске и держит на руках младенца.