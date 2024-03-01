Самойлова рассказала о влюбленности сына Самойлова и Джиган рассказали о первой влюбленности своего сына Давида

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» рассказали историю о первой любви своего сына Давида, передает корреспондент NEWS.ru. По их словам, девочку, покорившую сердце мальчика, зовут Полина.

Наследник музыканта настолько проникся чувствами к подруге, что они оказались сильнее, чем любовь к матери. В этом сын рэпера лично признался Самойловой.

Давид, а кто красивее? Полина, — поделилась душещипательным признанием мальчика супруга Джигана, которое застало ее врасплох.

Оказалось, что девочки в семье Джигана и Самойловой более скромные на любовном поприще. Родители отметили, что не в курсе, есть ли у дочек поклонники среди мальчиков.

Ранее пара поделилась новостью, что они готовятся завести пятого ребенка. По их словам, в семье хотелось бы увидеть еще одну девочку, для которой в доме уже есть свободная комната. Также Джиган и Самойлова похвастались успехами дочери Ариэлы. Малышка уже интересуется пением и ходит на вокал, добавили родители.

До этого супруга рэпера закрыла набор на свой курс по похудению. Главная особенность тренинга — его цикличность. Спортивные занятия проходят по 30–40 минут, благодаря чему организм не перегружается, отметила Самойлова.