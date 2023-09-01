Самойлова показала трусы, Слава скрыла лицо дочери: фото звезд с 1 Сентября Российские звезды отвели детей в школу

Фото: Соцсети

Джиган и Оксана Самойлова с дочками

Сегодня начался новый учебный год в школах. Российские звезды поделились фотографиями с торжественных линеек, на которые они пришли вместе с детьми. На снимках можно рассмотреть образы родителей и форму, которую носят их дети.

Оксана Самойлова и Джиган отдали в первый класс младшую дочь Майю. Блогер поделилась в социальной сети эмоциями и поинтересовалась у подписчиков, сможет ли она выдержать учебный год.

«Наша младшенькая сегодня тоже села за парту. Это мой страшный сон. Три ребенка в школе: все родительско-преподавательские чаты умножаются на три, все утренники и выступления умножаются на три, все школьные собрания умножаются на три, все домашки умножаются на три, подготовка ко всем школьным праздникам умножается на три, все мои нервные клетки делятся на три. Как вы думаете, я выживу?!» — написала Самойлова.

Но подписчики обратили внимание не на слова Оксаны, а на ее внешний вид. Она появилась на линейке в костюме с неприличной надписью, из-под которого виднелись трусы, а живот был голым. «Оксана, здесь тебе не пляж или ночной клуб, а школа!» — такие комментарии оставили пользователи социальной сети.

На линейке в другой школе встретились многодетные родители Павел и Мария Погребняк, объявившие недавно о разводе. Они показали снимки с сыновьями. Певица Слава и ее бывший супруг Анатолий Данилицкий вместе проводили дочь на линейку. По неизвестной причине артистка решила скрыть лицо девочки за смайлом.

Снимки звездных детей с линеек 1 Сентября — в фотогалерее NEWS.ru.