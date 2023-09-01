Сегодня начался новый учебный год в школах. Российские звезды поделились фотографиями с торжественных линеек, на которые они пришли вместе с детьми. На снимках можно рассмотреть образы родителей и форму, которую носят их дети.

Оксана Самойлова и Джиган отдали в первый класс младшую дочь Майю. Блогер поделилась в социальной сети эмоциями и поинтересовалась у подписчиков, сможет ли она выдержать учебный год.

«Наша младшенькая сегодня тоже села за парту. Это мой страшный сон. Три ребенка в школе: все родительско-преподавательские чаты умножаются на три, все утренники и выступления умножаются на три, все школьные собрания умножаются на три, все домашки умножаются на три, подготовка ко всем школьным праздникам умножается на три, все мои нервные клетки делятся на три. Как вы думаете, я выживу?!» — написала Самойлова.

Но подписчики обратили внимание не на слова Оксаны, а на ее внешний вид. Она появилась на линейке в костюме с неприличной надписью, из-под которого виднелись трусы, а живот был голым. «Оксана, здесь тебе не пляж или ночной клуб, а школа!» — такие комментарии оставили пользователи социальной сети.

На линейке в другой школе встретились многодетные родители Павел и Мария Погребняк, объявившие недавно о разводе. Они показали снимки с сыновьями. Певица Слава и ее бывший супруг Анатолий Данилицкий вместе проводили дочь на линейку. По неизвестной причине артистка решила скрыть лицо девочки за смайлом.

Снимки звездных детей с линеек 1 Сентября — в фотогалерее NEWS.ru.

Джиган и Оксана Самойлова с дочерью Леей

Фото: Соцсети

Джиган и Оксана Самойлова с дочерью Леей

Сергей Лазарев с детьми

Фото: Соцсети

Сергей Лазарев с детьми

Павел и Маша Погребняк с детьми

Фото: Соцсети

Павел и Маша Погребняк с детьми

Елена Борщева и Валерий Юшкевич с дочками

Фото: Соцсети

Елена Борщева и Валерий Юшкевич с дочками

Агата Муцениеце с сыном

Фото: Соцсети

Агата Муцениеце с сыном

Эвелина Бледанс с сыном

Фото: Соцсети

Эвелина Бледанс с сыном

Мария Горбань с дочкой

Фото: Соцсети

Мария Горбань с дочкой

Певица Слава и Анатолий Данилицкий с дочкой

Фото: Соцсети

Певица Слава и Анатолий Данилицкий с дочкой

Алена Водонаева с сыном

Фото: Соцсети

Алена Водонаева с сыном

Екатерина Волкова с мужем и дочкой

Фото: Соцсети

Екатерина Волкова с мужем и дочкой

Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров с дочкой

Фото: Соцсети

Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров с дочкой

Демис Карибидис с семьей

Фото: Соцсети

Демис Карибидис с семьей

Владимир Винокур с женой, дочкой и внуком

Фото: Соцсети

Владимир Винокур с женой, дочкой и внуком

Ксения Бородина с дочками

Фото: Соцсети

Ксения Бородина с дочками

Андрей Малахов, Филипп и Мартин Киркоровы

Фото: Соцсети

Андрей Малахов, Филипп и Мартин Киркоровы

Таня Терешина с дочкой

Фото: Соцсети

Таня Терешина с дочкой

Ирина Пегова с дочкой

Фото: Соцсети

Ирина Пегова с дочкой

Катя Гордон с сыном

Фото: Соцсети

Катя Гордон с сыном

Наталья Медведева с сыном

Фото: Соцсети

Наталья Медведева с сыном

Певица Жасмин с дочкой

Фото: Соцсети

Певица Жасмин с дочкой