Самойлова похвасталась роскошным Rolls-Royce от Джигана за 35 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8698f368-8d32-11eb-beca-96000091f725_660.jpg Оксана Самойлова и Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась шикарным дорогим подарком от мужа — Rolls-Royce Ghost за 35 млн рублей. Ключи от царского подарка музыкант вручил жене без всякого повода.

Самойлова поблагодарила в Сети мужа и тех, кто за неё порадовался.

Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик серый штормик. Джиган, спасибо. Первый в России. И теперь он мой. Белый салон. Мечта моя. Шикарный подарочек на просто так. Ну чёрный у нас уже есть. Теперь еще и серый. Даже плавник акулы есть, — взахлёб хвалится автомобилем модель.

Предвидя острые высказывания в свой адрес, Самойлова добавила, что сейчас, мол, это «большая редкость» — уметь радоваться за других. И это значит, что у такого человека «чистое сердце».

Я хочу, чтобы у вас было всё, о чём вы только можете мечтать, — пишет модель.

Пользователи Сети похвалили рэпера за подарок. Ведь скандал в его семье едва не довёл до развода. Хотя многие считают, что это было не более чем постановкой для того, чтобы привлечь к себе интерес и заработать побольше денег.

Среди похваливших Джигана отметились Павел Прилучный и Тимати, заметившие, что и автомобиль, и даритель — «красавчики».

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) часто балует своих четверых детей. На этот раз он решил порадовать трёх своих дочек и устроил им встречу с настоящим тигрёнком, которого доставили прямо в их особняк. Об этом рассказала жена артиста модель Оксана Самойлова в сторис Instagram.