Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

https://static.news.ru/photo/ad4e0d40-acbe-11ea-be28-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова Фото: iamgeegun/instagram.com

Поклонники одной из самых популярных пар в Instagram рэпера Джигана и его жены, многодетной матери Оксаны Самойловой, снова заподозрили их в воссоединении. На этот раз Оксана, которая подала на развод, пришла вместе с ещё пока супругом на программу Ивана Урганта.

Джиган, вместе со своим коллегой по рэп-сцене Тимати накануне презентовали новый клип на трек «Хавчик», который записали вместе TikTok-блогером Даней Милохиным. Клип за двое суток набрал четыре миллиона просмотров и на шоу «Вечерний Ургант» артистов пригласили исполнить новый хит.

Самойлова на записи программы следила за Джиганом из зрительного зала. После этого фанаты скандальной пары вновь стали обсуждать, что в их семье наконец-то воцарился мир, а Оксана простила нерадивого мужа, который не раз ей изменял. Подкрепили их выводы и публикации Джигана в Instagram. Он стал чаще выкладывать фото жены, а в день премьеры клипа пара вместе каталась на квадроцикле по своему коттеджному посёлку.

Самойлова подала на развод после того, как Джиган перебрал с наркотиками, сбрил брови и угодил в рехаб в Майами, а потом отлежал и в московской клинике. Всё это произошло, когда у пары родился четвёртый ребёнок — долгожданный сын. Начаться бракоразводный процесс звёзд должен 15 июня.

Как писал NEWS.ru,Самойлова категорически отвергает сходство маленького сына с его отцом. Модель до того обижена на рэпера, что отрицает, по мнению поклонников, даже очевидные вещи.