Самойлов устроил пьяный скандал на «Ночи музыки» в Ельцин Центре

Вадим Самойлов со скандалом выступил на сцене Ельцин Центра на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Зрители заподозрили, что основатель группы «Агата Кристи» пьян, поэтому ведёт себя безобразно, сообщает «Комсомольская правда — Урал».

Вместо исполнения хитов Самойлов начал нести со сцены всякую чушь. Для начал он обвинил во всех бедах России либералов. Затем музыкант объявил, что «живёт такую же жизнь, как и все собравшиеся». А после слов, что в зале есть «борзая тупорылая», разочарованные зрители стали покидать площадку.

Но на этом словоизлияния исполнителя не закончились, и он бросил организаторам концерта вызов в том, что они занимаются «контрпропагандой либеральных ценностей».

Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей, — заявил Самойлов.

В конце фестиваля его идейный вдохновитель Евгений Горенбург принёс зрителям и сотрудникам Ельцин Центра свои извинения за выходку Самойлова. Он пообещал поговорить с музыкантом, когда тот придёт в себя.

Ранее один из основателей и лидеров группы «Карнавал» российский музыкант Владимир Кузьмин выступил 25 июля в Ялте. На сцене во время концерта артист держался неплохо, однако по манере исполнения зрители заподозрили, что он был пьян.