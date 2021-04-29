«Актрисы сами дадут ради карьеры»: Штурм высказалась о скандале с Прокловой

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Признание актрисы Елены Прокловой о том, что в юности её домогался известный актёр, не даёт покоя российским артистам. Певица Наталья Штурм тоже приняла участие в дискуссии.

Она возмутилась, что некоторые представители СМИ начали обвинять в произошедшем Олега Табакова, хотя Проклова не называла имён. А также Штурм разозлилась, что «всенародно любимого актёра сравнили со скопинским маньяком».

Наших актрис и насиловать не нужно, они сами дадут ради карьеры. Конечно, далеко не все. Но ради ролей мало кто откажется. Елена Проклова всех выдала с потрохами и себя в первую очередь, — написала певица.

По мнению артистки, Проклова прекрасно понимала, что её слова тут же свяжут с Табаковым, ведь она сама неоднократно говорила о том, что 15-летней девочкой крутила роман с режиссёром.

Штурм задаётся вопросом, зачем актриса спустя 53 года «переобула» первую любовь в грязный, но модный абьюз. Она отметила, что Проклова просто «хотела хайпануть — у неё получилось».

Ранее NEWS.ru писал, что вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда, Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.