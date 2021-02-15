Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером из Подмосковья

https://static.news.ru/photo/54bf6d96-6fae-11eb-babb-96000091f725_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса и певица Настасья Самбурская встречается с коучем из Московской области. Это выяснили журналисты, которые проанализировали аккаунт артистки в Instagram.

Дело в том, что 33-летняя артистка уже не раз публиковала фото одного и того же мужчины. Лицо его Настасья при этом всегда скрывала. Незнакомец позировал либо отвернувшись, как на снимке с секс-куклой, или Самбурская сама прятала его лицо за смайликами.

Заметили мужчину и на кадрах, которыми Самбурская делилась во время отдыха на Мальдивах. Он появлялся и в спортзале, и в квартире актрисы, судя по постам в соцсети. Журналисты пришли к выводу, что незнакомец — возлюбленный звезды, чьё имя она скрывает.

Сотрудники портала Super пришли к выводу, что молодым человеком Самбурской является 39-летний бизнес-коуч Илья Бурмистров. Первый раз они появились вместе в одном из столичных ресторанов в декабре прошлого года. По словам очевидцев, Бурмистров встретил Настасью у чёрного входа в театр после спектакля «Охота на мужчин». Несмотря на то что знаменитость ждал её водитель на автомобиле Bentley, Самбурская отпустила его и они вместе с Бурмистровым отправились в ресторан на такси. Парочка, по словам свидетелей того ужина, после в обнимку отправилась в квартиру Самбурской.

О бизнес-тренере известно, что он является владельцем небольшой консалтинговой фирмы и читает лекции в школе бизнеса.

В конце прошлого года Самбурская опубликовала странное видео. На кадрах мужчина, которого она называет своим парнем, лежит в постели не один. Он прикрывает лицо рукой, а рядом в постели лежит резиновая надувная кукла. О романе или каких-либо отношениях скандальной артистки неизвестно, но многие подписчики тогда решили, что возлюбленным актрисы является не кто иной, как её партнер по «Универу» актёр Стас Ярушин.

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