Самбурская удивила фанатов ультракоротким платьем с глубоким декольте

https://static.news.ru/photo/930967de-7dcb-11eb-b7bf-96000091f725_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса Настасья Самбурская порадовала своих поклонников новым пикантным снимком с треш-вечеринки, которую устроила в свой день рождения. Знаменитость показалась фанатам в дерзком мини.

На опубликованном в микроблоге снимке артистка запечатлена в чёрно-золотистом ультракоротком платье. Образ она дополнила колготками в сетку и белыми сапогами. Кроме того, на ней блондинистый парик. Позирует Самбурская на фоне кровати, которую сделала из картонной коробки.

Я несколько дней смотрю альбомы с фотографиями со дня рождения и просто не могу выбрать десять фото для карусели <...> там их миллион, и все гости на них неподдельно счастливы и свободны!, — подписала свою публикацию в Instagram девушка.

Поклонники были удивлены таким видом любимой знаменитости, однако восприняли его благосклонно и даже с восторгом. За несколько часов пост набрал больше 60 тысяч лайков и множество комментариев. В них пользователи отмечали, что актриса выглядит потрясающе даже в таком интерьере, однако некоторые даже решили пошутить.

Красные труселя!; Ковёр просто бомба! Есть ковёр — значит, ты богат; Ипотека по программе «Молодая семья», — писали юзеры.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса и певица Настасья Самбурская встречается с коучем из Московской области. Это выяснили журналисты, которые проанализировали аккаунт артистки в Instagram.