Самбурская призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни

https://static.news.ru/photo/0610cb8c-f1f4-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ. Новая общага», призналась поклонникам, сколько ей нужно денег в месяц для комфортного существования.

Артистка ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из них касался материальной составляющей. Звезду спросили, сколько денег ей необходимо в месяц для полноценной жизни. Самбурская заявила, что минимум, который ей необходим — 500 тысяч рублей.

От 500 тысяч и до бесконечности, — цитируют актрису «Невские новости».

Кроме того, знаменитость рассказала, что ей нужен личный помощник. Оказалось, что уже два месяца она разбирается с делами без чьей-либо поддержки — заказывает доставку, заправляет и моет машину.

Также артистка отметила, что ни в коем случае не собирается нанимать человека «с улицы». Своим помощником она хочет видеть специалиста, у которого уже есть опыт работы на телевидении, в кино, который имел дело с представителями шоу-бизнеса. Среди важных качеств ассистента Самбурская назвала многозадачность, а также заметила, что человек должен быть интровертом, не проявляющим интерес к её личной жизни.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, что ради миллиона рублей готова съесть кошачий корм и месяц носить розовую одежду. Эти и другие варианты ответа были предложены ей в рамках шоу «Ночной контакт». Актриса заявила, что не готова за миллион бегать голышом в крапиве или набрать 10 кг за неделю. Самбурская также заявила, что не готова за вознаграждение вступить в фиктивный брак со скрытым геем и поцеловать пожилого богача после свидания. При этом она отметила, что согласится побрить голову и сняться в лёгкой эротике, но только ради роли, а не за деньги, писал NEWS.ru.