Самбурская призналась, на что готова ради миллиона рублей

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Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что ради миллиона рублей она готова съесть кошачий корм и месяц носить розовую одежду.

Эти и другие варианты ответа были предложены ей в рамках шоу «Ночной контакт». Актриса заявила, что не готова за миллион бегать голышом в крапиве или набрать 10 кг за неделю.

Набрать за неделю 10 килограммов не готова, я сама заплачу миллион, чтобы этого не делать, — сказала она.

Самбурская также заявила, что не готова за вознаграждение вступить в фиктивный брак со скрытым геем и поцеловать пожилого богача после свидания. При этом она отметила, что согласится побрить голову и сняться в легкой эротике, но только ради роли, а не за деньги, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Настасья Самбурская на своей странице в Instagram рассказала о «возмутительном» общении с хирургом. Некто, представившись доктором, предложил актрисе сделать липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов, чтобы исправить кривизну ног.