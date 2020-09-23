Самбурская пожаловалась на свою «проклятую» квартиру

https://static.news.ru/photo/d834f082-fd9a-11ea-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ. Новая общага», рассказала о проблемах в обустройстве своей новой квартиры.

Как рассказала артистка, она уже около трёх лет не может завершить ремонтные работы в своей «как будто проклятой» квартире, поэтому пока ей приходится снимать жильё, где «никогда не бывает так хорошо, как хотелось бы». Она уже сменила несколько строительных бригад, но до желаемого результата ещё далеко, при этом Самбурская не считает себя «сильно привередливой».

Я уже и не рада, что всё это затеяла, но из принципа хочу завершить начатое, так как не умею бросать то, что делаю, на полпути, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, что ради миллиона рублей готова съесть кошачий корм и месяц носить розовую одежду. Эти и другие варианты ответа были предложены ей в рамках шоу «Ночной контакт». Актриса заявила, что не готова за миллион бегать голышом в крапиве или набрать 10 кг за неделю. Самбурская также заявила, что не готова за вознаграждение вступить в фиктивный брак со скрытым геем и поцеловать пожилого богача после свидания. При этом она отметила, что согласится побрить голову и сняться в лёгкой эротике, но только ради роли, а не за деньги, писал NEWS.ru.