Самбурская показала, с кем застала в постели своего возлюбленного

https://static.news.ru/photo/6de153ca-4f4c-11eb-92d2-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса Настасья Самбурская опубликовала видео, на котором мужчина, которого она называет своим парнем, лежит в постели не один. Ролик артистка опубликовала в сторис в Instagram.

Девчонки, горе-то какое! Застала-таки его в постели с другой, — причитает , плача, Самбурская.

На кадрах возлюбленный Настасьи прикрывает лицо рукой, а рядом с ним в постели лежит резиновая секс-кукла. При этом пару месяцев назад Самбурская хвасталась неким мужчиной, называя его своим парнем. Однако о романе или каких-либо отношениях скандальной артистки неизвестно, но многие подписчики считают, что возлюбленным Самбурской является не кто иной, как её партнер по «Универу» актер Стас Ярушин.

Ранее Самбурская прокомментировала заявление певицы Ольги Бузовой, которая уличила её в том, что она при встречах якобы «прячет глаза». Так, некоторое время назад Бузовой не понравился пост Самбурской, в котором актриса назвала реалити-шоу «Дом-2» днищем. В ответ на такое дерзкое заявление телеведущая представила целый список имён, которые, по её мнению, вышли из проекта достойными людьми. В частности, среди прочих фигурировала Ксения Бородина.

Вскоре Самбурская пришла на страницу Бузовой в Instagram и решила поквитаться с оппоненткой, писал NEWS.ru.