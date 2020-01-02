https://static.news.ru/photo/169ba6a2-2d6e-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Белла Хадид Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками своим фото в бикини.

На кадрах женщина предстала в джинсовом купальнике марки Dior и приспущенных шортах на фоне моря.

Снимки 23-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Осенью Хадид назвали самой красивой женщиной мира, а её внешность признали идеальной. По словам руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.

Ранее NEWS.ru писал, что Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото в Instagram. Причиной стала фотография из аэропорта, на которой она держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах.