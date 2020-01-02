Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками своим фото в бикини.
На кадрах женщина предстала в джинсовом купальнике марки Dior и приспущенных шортах на фоне моря.
Снимки 23-летняя модель
Осенью Хадид назвали самой красивой женщиной мира, а её внешность признали идеальной. По словам руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.
Ранее NEWS.ru писал, что Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото в Instagram. Причиной стала фотография из аэропорта, на которой она держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах.
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