«Сама зарабатываю»: Решетова резко высказалась о приписываемых ей романах

https://static.news.ru/photo/643344a0-a01e-11eb-afb1-96000091f725_660.jpg Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель и телеведущая Анастасия Решетова поделилась подробностями своей личной жизни. В своём Instagram-аккаунте знаменитость ответила на вопросы поклонников.

В разделе сторис девушка запустила рубрику «вопросы-ответы». Один из фанатов поинтересовался, как дела у модели «на личном фронте» — ухаживает ли сейчас за ней кто-нибудь. На это Решетова отметила, что поклонник у неё имеется, однако ни о каких серьёзных планах речи пока не идёт. Дело в том, что воздыхатель модели живёт достаточно далеко от неё, что является серьёзной преградой для построения отношений.

Ухаживает. Но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер, — написала знаменитость.

Также Анастасия пожаловалась на тех, кто создаёт сплетни вокруг её личной жизни. Она отметила, что готова пойти на серьёзные меры в борьбе за свои честь и достоинство и даже обратиться в суд. Девушка считает неприемлемым приписывание романтических отношений к друзьям и коллегам.

За это время мне приписали уже двоих женатых мужчин. И для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких и свою большую команду, и кидаться в левые истории бы не стала, — подчеркнула Решетова.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от рэп-исполнителя Тимати, рассказала своим подписчикам в Instagram, что у её сына возникли небольшие проблемы с глазами: один из них косит.