«Сама себе противоречит»: Жорин отреагировал на откровения Безбородовой

Звёздный адвокат Сергей Жорин отреагировал на откровения соседки певца Стаса Пьехи по даче Ирины Безбородовой. Обидчица семилетнего сына Пьехи впервые высказалась об избиении ребёнка на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Адвокат семьи певца дал Teleprogramma.pro подробный комментарий относительно слов жены известного футбольного арбитра.

Она говорит, что её четырехлетний сын то был вместе с Петей на стройке, то они измазали чужой дом краской. И сразу же после этого Безбородова, видимо, обращаясь к семье Петра, кричит, что за детьми нужно следить. И сама себе противоречит. Ведь ее четырехлетний сын без присмотра лазает на стройке, мажет краской чужие дома, — отметил Жорин.

Адвокат обратил внимание, что половину программы Безбородова говорила о том, какой Петя плохой ребёнок. Однако если она его не избивала, тогда зачем тратить время на то, чтобы рассказать, какой сын Пьехи плохой, удивляется Жорин.

Если бы она не избивала Петю, то необходимости порочить семью Пьехи бы не было. Но такая потребность возникла именно потому, что Ирина совершала насилие по отношению к ребёнку. Она хотела настроить зрителей против Пети, и в какой-то степени ей это удалось, — заявил адвокат.

Что касается подлинности видеозаписей и справок, которые якобы уличают семью Пьехи во лжи, Жорин отметил: справки были не полностью обнародованы: на них нет печатей, потому что их обрезали. По этому поводу уже высказалась мать сына Пьехи Наталья Горчакова.

Следующий важный момент — манипуляция Андрея Малахова зрителями. <...> Он не раскрыл источник этой видеозаписи. А их может быть три (Следственный комитет, посёлок и сама Безбородова. — NEWS.ru). <...> Третий вариант — его предоставила сама Безбородова, что кажется наиболее вероятным. И естественно, что отсмотрев это компрометирующее видео, она удалила из него несколько секунд или минут, — пояснил Жорин.

Ранее сообщалось, что Безбородова публично извинилась перед Пьехой за избиение его сына. В то же время женщина попросила артиста не идти на поводу у эмоций и дождаться результатов следствия, ведь она не считает себя виноватой в этой истории.