Салтыкова прокомментировала слухи о своей болезни

https://static.news.ru/photo/704d6fea-d882-11ea-baba-fa163e074e61_660.jpg Ирина Салтыкова Фото: irinasaltykova_official/instagram.com

Российская певица Ирина Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания.

Об этом она написала в своём Instagram. По её словам, повода для таких слухов нет.

Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, — заявила певица.

Ряд СМИ ранее сообщали о том, что Салтыкова приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур на фоне вернувшегося онкологического заболевания. В 1995 году, по признанию самой артистки, у неё был диагностирован рак.

NEWS.ru писал о том, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, ухудшилось. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи артистки. По их словам, у актрисы появились сильная слабость и утомляемость, она жалуется на головные боли и недомогание.