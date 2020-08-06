Салтыкова прокомментировала слухи о своей болезни

Российская певица Ирина Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания.
Об этом она написала в своём Instagram. По её словам, повода для таких слухов нет.
Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, — заявила певица.
Ряд СМИ ранее сообщали о том, что Салтыкова приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур на фоне вернувшегося онкологического заболевания. В 1995 году, по признанию самой артистки, у неё был диагностирован рак.
NEWS.ru писал о том, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, ухудшилось. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи артистки. По их словам, у актрисы появились сильная слабость и утомляемость, она жалуется на головные боли и недомогание.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен