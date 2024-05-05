Салтыкова показала себя в белом купальнике на курорте в Турции

Фото: Социальные сети

Ирина Салтыкова

Российская певица Ирина Салтыкова опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха в Турции, где она позировала в купальнике на пляже в Бодруме. Свой образ Салтыкова дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков и соломенной шляпы черного оттенка.

Певица также выложила фотографии, сделанные на яхте. В комментариях под публикацией пользователи оставили множество положительных комментариев, отметив, что 58-летняя Салтыкова выглядит прекрасно.

Согласно информации из соцсетей артистки, она отправилась на курорт вместе со своей 36-летней дочерью. Они отдыхают в отеле, загорают на пляже и катаются на белой яхте. Певица рассказала поклонникам, что никогда не сидела на диетах — ей повезло с генетикой. Рацион певицы содержит множество «неправильных» продуктов и блюд, от которых, по ее словам, она не собирается отказываться.

Ранее нижегородская актриса Ирина Пегова восхитила поклонников новым образом. На снимке, который она разместила в социальных сетях, артистка представлена в красном наряде. Фанаты положительно оценили наряд и оставили множество восторженных комментариев к публикации. Юзеры назвали платье стильным и заявили, что актрисе оно к лицу.