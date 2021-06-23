Сальма Хайек рассказала, почему не сыграла Тринити в «Матрице»

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в эфире шоу Red Table Talk раскрыла, что провалилась на кастинге для фантастического боевика «Матрица». Запись выпуска доступна в социальной сети Facebook. Артистка призналась, что претендовала на роль Тринити.

Она вспомнила , как её попросили бежать на пробах. Звезда пошутила, что «не может пройтись по комнате без одышки», хотя считает себя гибким, ловким, но ленивым человеком. Знаменитость отметила, что не посещает спортзал.

Хайек добавила, что на кастинг пригласили постановщиков трюков из Азии. Артистка восхитилась формой другой претендентки на роль Тринити — Джады Пинкетт-Смит.

Боже мой, она была так хороша! Она была в такой хорошей форме, она была так сосредоточенна и дисциплинированна. Я посмотрела на эту женщину и подумала: «Вот кем я хочу быть, когда вырасту», — объяснила Сальма.

В итоге Тринити во всех трёх фильмах «Матрица» сыграла Кэрри Энн Мосс, а Пинкетт-Смит — капитана Ниобе. Блокбастеры выходили в 1999-м и 2003-м годах. Звездой франшизы также стал Киану Ривз (Нео).

Ранее сообщалось, что звезда военной драмы о Варшавском гетто «Пианист» Эдриан Броуди, а также Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть») снимутся в первом англоязычном фильме Джона Тренгова. К ним присоединится актриса Райли Кио («Дом, который построил Джек», «Под Сильвер-Лэйк»).