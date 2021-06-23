Сальма Хайек рассказала, почему не сыграла Тринити в «Матрице»

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в эфире шоу Red Table Talk раскрыла, что провалилась на кастинге для фантастического боевика «Матрица». Запись выпуска доступна в социальной сети Facebook. Артистка призналась, что претендовала на роль Тринити.
Она
Хайек добавила, что на кастинг пригласили постановщиков трюков из Азии. Артистка восхитилась формой другой претендентки на роль Тринити — Джады Пинкетт-Смит.
Боже мой, она была так хороша! Она была в такой хорошей форме, она была так сосредоточенна и дисциплинированна. Я посмотрела на эту женщину и подумала: «Вот кем я хочу быть, когда вырасту», — объяснила Сальма.
В итоге Тринити во всех трёх фильмах «Матрица» сыграла Кэрри Энн Мосс, а Пинкетт-Смит — капитана Ниобе. Блокбастеры выходили в 1999-м и 2003-м годах. Звездой франшизы также стал Киану Ривз (Нео).
Ранее сообщалось, что звезда военной драмы о Варшавском гетто «Пианист» Эдриан Броуди, а также Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть») снимутся в первом англоязычном фильме Джона Тренгова. К ним присоединится актриса Райли Кио («Дом, который построил Джек», «Под Сильвер-Лэйк»).