Сафронов удивился жалобам знаменитостей на безденежье во время пандемии

https://static.news.ru/photo/ed88877e-43bc-11eb-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов удивился разговорам знаменитостей об ухудшении финансового положения из-за пандемии коронавируса. Он считает, что большинство звёзд просто не хотят тратить свои финансовые накопления.

Думаю, многие звезды имеют отложенные на чёрный день деньги, на которые можно прожить много лет просто более скромной жизнью, чем та, к какой они привыкли. Я слышал, что многие артисты распустили свои коллективы, оставили без зарплаты людей, которые их поддерживали и долгие годы были им верны, помогая им зарабатывать хорошие гонорары. Я думаю, несправедливо отказываться от своих помощников именно сейчас, — считает Сафронов.

Он подчеркнул, что во время пандемии коронавируса не уволил ни одного сотрудника, хотя практически остался без заработков. Это связано с тем, что большинство его клиентов находятся за границей.

Сафронов также рассказал, как нему обратился один из олигархов. Он попросил сделать ему большую скидку на том основании, что бизнесмен потерял половину своего состояния в несколько миллиардов долларов.

Ранее певица Юлия Савичева объяснила, почему заявления артистов о финансовых проблемах во время пандемии крайне негативно воспринимаются россиянами. Она отметила, что с одной стороны, понимает коллег по цеху, а с другой стороны, все без исключений испытывают трудности в это нелёгкое время. Артистка считает, что и без того нелёгкая жизнь людей во время пандемии усложнилась.

Как писал NEWS.ru, певец Николай Басков рассказал, что обращался в ФНС за помощью от государства, при этом выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) были нужны не ему, а работающим на него людям. Певец рассказал, что у него трудятся 38 человек, за время пандемии он никакого не уволил и всем платил зарплату.