Сафронов рассказал о тяжёлом заболевании и опухоли «размером с кулак»

Иллюзионист и экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал о тяжёлом заболевании и 12-сантиметровой опухоли «размером с кулак». В проблемах со здоровьем артист признался в интервью для певицы Валерии на её YouTube-шоу «Почему я?».

Нашли такую штуку, которая обволакивает лёгкие, сердце, сосуды.<...> Это быстро прогрессирующая штука, и её вовремя заметили. Слава богу, нет заражения крови. Диаметр её был 12 см — размером с кулак. Врачи не знали, доброкачественная опухоль или нет, — поделился воспоминаниями Сафронов.

Полгода назад у иллюзиониста диагностировали рак, лимфому Ходжкина в первой-второй стадии. По словам Сафронова, на обследование он пришёл по наитию: ничего не беспокоило артиста, он просто решил пройти плановую диспансеризацию. По результатам анализов у артиста обнаружили 12-сантиметровую опухоль, врачи не могли точно сказать, доброкачественная она или нет, поэтому отправили фрагмент новообразования на биопсию: исследование подтвердило лимфому Ходжкина.

Врач сказал: это лучшее из худшего, это лечится. Долгое и неприятное лечение. Химиотерапию прохожу раз в две недели: полный комплект в меня вливают. Неделю тяжеловато. Это мягко сказано, — рассказал Сафронов о химиотерапии.

Ранее брат Сергея Сафронова, Андрей Сафронов, а также телеведущая Валерия Кудрявцева заявили, что болезнь иллюзиониста может быть вызвана «порчей», насланной кем-то из экс-участников «Битвы экстрасенсов».