«Садизм внутри»: Калныньш о поддержавших СВО Машкове и Меньшикове Калныньш заявил, что не понимает поддержавших СВО Машкова и Меньшикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ивар Калныньш

Латвийский актер Ивар Калныньш в интервью RTVI заявил, что не может объяснить, почему такие известные актеры и режиссеры, как Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Олег Меньшиков, поддерживают российское правительство и СВО на Украине. По его словам, он не понимает, как можно одобрять «убийства людей». Калныньш также предположил, что у некоторых знаменитостей «садизм внутри».

Как я могу это объяснить? Я не знаю. Может быть, у них садизм сидит внутри и они с удовольствием... Мне это отвратительно. Этот конфликт ничего не даст. Я не знаю, почему поддерживают убийства людей. У меня нет этому объяснения. Поначалу меня это удивило. Но я их понимаю, а куда они денутся? При другой власти они то же самое делали бы, — поделился размышлениями Калныньш.

Актер признался, что некоторые российские коллеги ему звонят, но их имена он называть отказался. Он также назвал режиссера Никиту Михалкова прекрасным артистом и демагогом, который может доказать, что «черное — это белое».

Ранее Калныньш заявил, что ему отказали в выдаче визы в Россию до начала СВО на Украине. Он подчеркнул, что не отказывался от связей с РФ. Калныньш отметил, что большинство из публикаций в российских СМИ о нем — фейки. Он также сообщил, что после начала СВО ему звонили пранкеры и провоцировали его на разговор. Однажды он грубо ответил «провокатору», после чего в прессе написали, что он «послал россиян». По словам артиста, он никогда «не выражался» по поводу народа, языка и культуры.