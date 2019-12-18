https://static.news.ru/photo/edaf1802-217c-11ea-a1f7-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что отрицательно относится к полным людям. Журналистка считает, что привлекательными могут быть только худые и спортивные граждане. Женщин «с формами и округлостями» она предложила «оставить дальнобойщикам».

На высказывание отреагировал актёр Станислав Садальский. Он посвятил Собчак стихотворение и опубликовал строчки на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Ах, не ешьте вы на ночь помногу//Ладно, сами начнёте полнеть, //Ваша Муза, идя с вами в ногу,//За компанию станет жиреть, — написал Садальский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак станет главным объектом шуток в программе «Прожарка» на канале ТНТ 4.

«Прожарка» — юмористическое шоу, в основе которого лежит жанр «комедия оскорблений», суть которой — жёсткая сатира оппонента. Прежде главными героями передачи становились комики Семён Слепаков, Павел Воля и Руслан Белый.