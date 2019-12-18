Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что отрицательно относится к полным людям. Журналистка считает, что привлекательными могут быть только худые и спортивные граждане. Женщин «с формами и округлостями» она предложила «оставить дальнобойщикам».
На высказывание отреагировал актёр Станислав Садальский. Он посвятил Собчак стихотворение и опубликовал строчки на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Ах, не ешьте вы на ночь помногу//Ладно, сами начнёте полнеть, //Ваша Муза, идя с вами в ногу,//За компанию станет жиреть, — написал Садальский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак станет главным объектом шуток в программе «Прожарка» на канале ТНТ 4.
«Прожарка» — юмористическое шоу, в основе которого лежит жанр «комедия оскорблений», суть которой — жёсткая сатира оппонента. Прежде главными героями передачи становились комики Семён Слепаков, Павел Воля и Руслан Белый.