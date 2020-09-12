Садальский в бане процитировал Суворова

https://static.news.ru/photo/556ce604-f5ad-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Актёр Станислав Садальский напомнил о сочетании двух русских традиций — попариться в бане и выпить после этой процедуры. Он обнародовал фотографию из парной, чем вызвал благодушный настрой подписчиков в Instagram.

Снимок он сопроводил изречением, которое приписывают полководцу Александру Суворову.

Портки последние продай — а после бани выпей, — написал Садальский.

Артист отметил, что эту фразу в России знает едва ли не каждый, повторяя её либо себе в оправдание, либо восхищаясь меткостью слова генералиссимуса. Суворов и сам любил баню и лечился только с её помощью, напомнил актёр. А после такого дела, считает он, «не грех и выпить».

Ранее, как писал NEWS.ru, Садальский иронично посоветовал российским чиновникам лечиться от коронавируса у теледокторов Елены Малышевой и Александра Мясникова.