Садальский удивил поклонников восхищением «папиной дочкой» Карпович

Станислав Садальский высказался самым положительным образом о «папиной дочке» Мирославе Карпович. Артист признал, что «оболочка» — не главное, важно то, что внутри.
Своими впечатлениями актёр поделился на странице в Instagram.
Все обращают внимание на внешность, но ведь красота не только во «внешней оболочке»? То, что внутри, ведь намного важнее. Мирослава очень сильный человек, но при этом очень добрая, дружелюбная и деликатная... (Вот одно не знаю умеет ли готовить)⁉ Именно эти качества я выше всего ценю в женщинах. Кому то очень повезло, — написал артист под совместным фото.
Однако подписчики не поняли, чем так очарован Садальский. Многие высказались, что знают Карпович только по сериалу и скандалу с бывшей женой её нового бойфренда Павла Прилучного.
«Чертовски мила. А кто она», «Дык спросите! Картошку же умеет жарить!», «То, что внутри, намного важнее, — говорил Квазимодо, но на него все плевали», иронизируют поклонники актёра.
«Ну, хорошо, это Карпович, а причем тут Садальский? Для чего он так нахваливает её тонкую душевную организацию?», «Ну всё! И Вы такой умный и прозорливый, попались на молодую бабенку! Уколы красоты и прочее...Все очевидно», «Умение готовить ценится только у стариков, у молодых другие критерии», смеются пользователи.
Как сообщалось ранее, новая подружка Павла Прилучного — «папина дочка» Мирослава Карпович — похвасталась пополнением в семье. Актриса взяла домой котёнка, которого назвала Чипуля.