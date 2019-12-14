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Известный актёр Станислав Садальский в очередной раз высмеял балерину Анастасию Волочкову, сравнив её с легендарной танцовщицей Маей Плисецкой.

В своём Instagram Садальский опубликовал коллаж с фотографией Волочковой и скелетом русалки.

Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая. Восхищаюсь рОботоспособностью Анастасии, она на сцене, как рыба в воде, — иронично подметил артист.

На это незамедлительно отреагировали подписчики звезды. Большинство комментаторов отметили, что нельзя сравнивать Плисецкую и Волочкову, так как последняя больше внимания уделяет скандалам, а не танцам.

Ранее Волочкова надела откровенное платье и пришла в школу к дочери-имениннице. Она поздравила наследницу на глазах у всего класса и подарила ей роскошный букет цветов, писал News.ru.